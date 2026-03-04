Brumoso con máxima de 31 grados para Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente cálido para este martes, en donde se esperan 31 grados por la tarde, mientras que en la noche se pronostican 24 grados

Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Durango, lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Nuevo León; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Finalizando la onda de calor en Durango (oeste).

Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León, viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacateca, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el sistema frontal número 38 se localizará sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura y una línea seca sobre el norte de México, generarán vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en las mencionadas regiones.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de México, así como en la península de Yucatán, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Chiapas, chubascos en el occidente, sureste y península de Yucatán, incluyendo el Estado de México en el centro del país.

Finalmente, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que la onda de calor finalizará para las regiones de Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Morelos y Puebla (suroeste); sin embargo, prevalecerá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). A su vez, el ambiente vespertino continuará siendo caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.