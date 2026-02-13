Brumoso con ambiente templado para Monterrey durante la jornada

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados por la tarde y de 21 grados por la noche con cielo parcialmente despejado

En la Mesa del Norte se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado y sin lluvia en la región.

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Durante la tarde, ambiente templado en Chihuahua y Coahuila, así como cálido a caluroso en Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nuevo León y Zacatecas.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua; así como viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente número 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán descenso de temperatura, rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha región, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, BC.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del país, además del ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias aisladas en la mencionada región, así como en el sur del país y la península de Yucatán.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso sobre gran parte de México. Asimismo, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.