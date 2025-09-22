¡Bienvenido sea el otoño! ¿Cuándo y cómo ocurrirá el equinoccio?

Será este lunes 22 de septiembre, en punto de las 12:19 horas, se dará lugar al equinoccio de otoño, según informó el Instituto Geográfico Nacional.
Esto sucederá cuando el Sol salga exactamente por el este y se oculte por el oeste, es decir, que cruce la línea del Ecuador para distribuir de manera equitativa la luz y la oscuridad en el planeta, y así, marcar el fin del verano.
Se calcula que el otoño duré alrededor de 89 días y 21 horas para finalizar el 21 de diciembre con la llegada del solsticio de invierno.
Para muchas personas, la llegada del equinoccio de otoño implican ciertos cambios en aspectos astronómicos, culturales y espirituales.
Mientras que en otros lugares como Chichén Itzá, el sol dibuja una serpiente de luz y sombra que desciende por la pirámide de Kukulkán.
✨El día que el Santuario Maya se alinea con el cosmos— Yucatan Turismo (@YucatanTurismo) September 21, 2025
Durante el equinoccio de otoño en Chichén Itzá, el sol dibuja una serpiente de luz y sombra que desciende por la pirámide de Kukulkán.
🌴Si estás en Yucatán este lunes 22 de septiembre, no te puedes perder este espectáculo. pic.twitter.com/WHaZFS7wNZ
Este fenómeno natural también propicia a la reflexión espiritual, lo que lleva a que las personas realicen algún ritual como una oportunidad de comenzar de nuevo.