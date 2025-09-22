Info 7 Logo
¡Bienvenido sea el otoño! ¿Cuándo y cómo ocurrirá el equinoccio?

Por: Diana Leyva

21 Septiembre 2025, 15:39

Instituciones especializadas mencionaron que la tercera estación del año iniciará esta semana después del mediodía, para así concluir el verano

Será este lunes 22 de septiembre, en punto de las 12:19 horas, se dará lugar al equinoccio de otoño, según informó el Instituto Geográfico Nacional.

Esto sucederá cuando el Sol salga exactamente por el este y se oculte por el oeste, es decir, que cruce la línea del Ecuador para distribuir de manera equitativa la luz y la oscuridad en el planeta, y así, marcar el fin del verano.

Se calcula que el otoño duré alrededor de 89 días y 21 horas para finalizar el 21 de diciembre con la llegada del solsticio de invierno.

Para muchas personas, la llegada del equinoccio de otoño implican ciertos cambios en aspectos astronómicos, culturales y espirituales.

Mientras que en otros lugares como Chichén Itzá, el sol dibuja una serpiente de luz y sombra que desciende por la pirámide de Kukulkán.

Este fenómeno natural también propicia a la reflexión espiritual, lo que lleva a que las personas realicen algún ritual como una oportunidad de comenzar de nuevo.

