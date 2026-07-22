'Bertha' amenaza con marejada ciclónica norte del Golfo de México

Bertha, la segunda tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora

La tormenta tropical Bertha mantiene este martes la mayor amenaza para las zonas costeras del norte del golfo de México por el riesgo de marejada ciclónica e inundaciones, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Bertha, la segunda tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas por hora) y se desplaza hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora (5 millas por hora).

A las 08:00 de la mañana del este de Estados Unidos, el centro de Bertha, la segunda tormenta tropical de la temporada, se ubicaba a unos 165 kilómetros (100 millas) al sur-suroeste de Panama City (Florida) y a 280 kilómetros (175 millas) al sureste de Mobile (Alabama).

El NHC indicó que aún es posible un ligero fortalecimiento de la tormenta durante este martes, seguido de un debilitamiento gradual a mediados de semana.

Los meteorólogos mantienen vigentes advertencias de tormenta tropical desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la frontera entre las localidades de Jefferson y Plaquemines, en Luisiana.

Igualmente emitieron una vigilancia por marejada ciclónica desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la desembocadura del río Misisipi.