Bajas temperaturas y lluvias en Monterrey por Frente Frío 31

Conoce en qué municipios lloverá y habrá neblina hoy sábado 24 de enero 2026, recomendaciones de Protección Civil, condiciones viales y la calidad del aire

Las condiciones meteorológicas previstas para este sábado 24 de enero de 2026, estarán marcadas por el ingreso de los frentes fríos número 30 y 31 y su masa de aire frío asociada, lo que genera descenso de temperatura, vientos del norte, neblina y lluvias ligeras aisladas en distintas regiones del estado.

Durante la mañana se registró cielo mayormente nublado con presencia de neblina y una temperatura aproximada de 16 grados en el área metropolitana. Para la tarde se espera cielo parcialmente soleado, con viento del norte y una temperatura cercana a los 15 grados, mientras que por la noche el ambiente se mantendrá parcialmente nublado con valores alrededor de los 10 grados.

Ingreso de frentes fríos y efectos en Nuevo León

De acuerdo con el reporte oficial, los frentes fríos 30 y 31 se encuentran ingresando al noreste del país, ocasionando en Nuevo León vientos de componente norte, un marcado descenso de temperatura y lluvias aisladas principalmente en regiones del norte y oriente.

Las autoridades señalaron que el ambiente frío a muy frío continuará durante las próximas horas, por lo que se mantiene el monitoreo permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil Nuevo León.

Municipios con registro de lluvia ligera

Durante este sábado se han reportado lluvias ligeras en diversos municipios del estado, entre ellos:

Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Anáhuac, Vallecillo, General Bravo, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, China, Los Herreras y Montemorelos.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles encharcamientos y reducción de visibilidad en tramos carreteros.

Neblina afecta área metropolitana y regiones del estado

También se reportan condiciones de neblina en el Área Metropolitana de Monterrey, que incluye los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, General Escobedo y Ciénega de Flores.

En la Zona Oriente, la neblina se presenta en Hidalgo, General Zuazua, Los Ramones, China y Los Herreras, mientras que en la Zona Citrícola se reporta en Allende y Montemorelos.

¿El Aeropuerto Internacional de Monterrey está abierto hoy sábado 24 de enero?

El Aeropuerto Internacional de Monterrey opera con normalidad. Al momento del reporte se registran 18 grados de temperatura, 100% de humedad, 2 millas de visibilidad y presencia de bruma y neblina en la estación.

Protección Civil informó que las carreteras que convergen a Nuevo León se mantienen sin novedades; sin embargo, se recomienda moderar la velocidad, encender las luces del vehículo y manejar con precaución, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Calidad del aire en Nuevo León

El reporte de la red de monitoreo ambiental indica que este sábado se registra calidad del aire buena en la mayor parte del área metropolitana, de acuerdo con el Índice Aire y Salud.

Las autoridades señalaron que las condiciones actuales no representan un riesgo para la población, aunque se mantiene la vigilancia continua ante posibles cambios por la influencia del frente frío.

Protección Civil de Nuevo León reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a cualquier cambio meteorológico, seguir únicamente fuentes oficiales y acatar las recomendaciones preventivas para evitar incidentes durante este evento invernal.