Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Clima

Ausencia de nubosidad y ambiente agradable en Monterrey

Por: Arlett Fernández

04 Noviembre 2025, 14:40

Compartir

Clima en Monterrey con panorama de cielo mayormente despejado, en donde se espera una temperatura máxima de 26 grados por la tarde y de 19 grados en la noche

Para la Mesa del Norte en el transcurso del día se estará presentando cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas, además de bancos de niebla en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido.

Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de viento de hasta 35 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

clima-nacional-4noviembre.jpg

Comentarios