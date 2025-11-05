Ausencia de nubosidad y ambiente agradable en Monterrey

Por: Arlett Fernández 04 Noviembre 2025, 14:40

Clima en Monterrey con panorama de cielo mayormente despejado, en donde se espera una temperatura máxima de 26 grados por la tarde y de 19 grados en la noche

Para la Mesa del Norte en el transcurso del día se estará presentando cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas, además de bancos de niebla en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de viento de hasta 35 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.