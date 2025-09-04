Aumento de temperatura y escasa nubosidad en Monterrey

Por: Arlett Fernández 03 Septiembre 2025, 14:45

Para esta jornada de miércoles se espera una ambiente cálido con máxima de 34 grados y escasa probabilidad de chubascos en la metrópoli regia

Nuevo Lwón.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 35 grados y condiciones de cielo mayormente despejado para esta jornada de miércoles. Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste, oeste y suroeste); puntuales muy fuertes en Zacatecas y Aguascalientes; fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento. Durante la tarde estará dominando un ambiente cálido a caluroso. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Aguascalientes, Durango y Zacatecas.