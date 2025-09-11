Aumento de temperatura y chubasco ocasional en Monterrey

Por: Arlett Fernández 10 Septiembre 2025, 13:45 Compartir

Ambiente cálido para este miércoles en Monterrey donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo parcialmente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados para esta jornada de miércoles en el que la lluvia podría estar presente de forma ocasional. En la Mesa del Norte, durante la tarde el cielo estará de medio nublado a nublado; ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí (este); puntuales muy fuertes en Durango; y puntuales fuertes en Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.