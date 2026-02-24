Aumento de temperatura para los próximos días en Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente seco durante esta semana en donde se espera temperatura máxima superior a los 30 grados a partir del miércoles

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Zacatecas, San Luis Potosí y Durango.

Ambiente frío a muy frío durante la mañana en zonas montañosas, y cálido a fresco durante la tarde en la región.

Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 37 se extenderá sobre el Mar Caribe y el sur de la península de Yucatán, sin embargo, se mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, fuertes en Puebla y Campeche.

La masa de aire ártico asociada al frente frío, continuará generando ambiente frío a muy frío al amanecer y rachas de viento de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo el Valle de México; así como evento de “Norte” intenso con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, de 60 a 80 km/h en Veracruz, de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 50 km/h durante la mañana en Tamaulipas, con oleaje elevado en costas del golfo de México, Golfo de Tehuantepec y costas de la península de Yucatán.

En contraste, continuará la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.