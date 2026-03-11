Aumento de temperatura en la zona metropolitana de Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente seco y aumento en el termómetro, previo a un ligero descenso pronosticado a partir de este jueves

Para Mesa del Norte se espera cielo nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones; chubascos en Chihuahua y Nuevo León, y cielo medio nublado con lluvias aisladas en Durango y San Luis Potosí. Posible caída de aguanieve o nieve en Chihuahua y Durango (norte). Sin lluvia en Zacatecas y Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente de frío a fresco en la región y gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente de templado a cálido.

Viento de componente oeste de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Chihuahua y Durango; rachas de 60 a 80 km/h con posibles tolvaneras en Zacatecas y San Luis Potosí, y con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León; rachas de 40 a 60 km/h en Aguascalientes.

Pronóstico Meteorológico General

Este día, la cuarta tormenta invernal se desplazará sobre Sonora y Chihuahua y, en interacción con un río atmosférico, generará ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Sinaloa y Durango; además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los estados mencionados.

Se prevé que, durante la noche, la cuarta tormenta invernal ingrese a Texas y deje de afectar al territorio nacional.

A su vez, el frente frío número 40 recorrerá el norte y noreste de México, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, un río atmosférico y la advección de aire cálido y húmedo del golfo de México, generarán vientos fuertes a muy fuertes en dichas regiones; chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo de diferentes tamaños en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de las entidades antes mencionadas.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del territorio mexicano, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).