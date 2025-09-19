Aumenta la posibilidad de lluvia ocasional en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados para este jueves, en donde el pronóstico de lluvia estará presente a partir de la tarde

Para la Mesa del Norte, durante la tarde de este jueves se espera ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35°C en zonas de Chihuahua y en el este de San Luis Potosí. Lluvias puntuales muy fuertes en Durango y puntuales fuertes en Chihuahua y San Luis Potosí; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.