Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Clima

Aumenta la posibilidad de lluvia ocasional en Monterrey

Por: Arlett Fernández

18 Septiembre 2025, 14:10

Compartir

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados para este jueves, en donde el pronóstico de lluvia estará presente a partir de la tarde

Para la Mesa del Norte, durante la tarde de este jueves se espera ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35°C en zonas de Chihuahua y en el este de San Luis Potosí.

Lluvias puntuales muy fuertes en Durango y puntuales fuertes en Chihuahua y San Luis Potosí; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas.

Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

clima-nacional-18septiembre.jpg

Comentarios