Asciende temperatura para el fin de semana en Monterrey

Por: INFO 7 31 Octubre 2025, 14:43

Para este fin de semana se espera un ambiente templado en Monterrey con temperatura mínima de 15 grados y máxima de 29 en promedio

En la Mesa del Norte durante el transcurso del día se presentará cielo despejado a parcialmente nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas del oeste de la región y ambiente de muy frío a frío con posibles heladas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido con lluvias aisladas en Durango y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Viento de 10 a 20 km/h en Aguascalientes.