Asciende temperatura para el fin de semana en Monterrey

En la Mesa del Norte durante el transcurso del día se presentará cielo despejado a parcialmente nublado.
Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas del oeste de la región y ambiente de muy frío a frío con posibles heladas.
Durante la tarde, ambiente templado a cálido con lluvias aisladas en Durango y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Viento de dirección variable de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Viento de 10 a 20 km/h en Aguascalientes.