Arranca martes con clima fresco y cielo despejado en Nuevo León

El Frente Frío 43 sigue haciendose sentir en el estado, a continuación te presentamos todos los detalles para que estés prevenido.

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Monterrey amanece este martes con ambiente fresco, marcando una temperatura de 13 grados centígrados y condiciones estables que se mantendrán durante gran parte del día. El pronóstico indica una jornada con cielo mayormente soleado y sin probabilidades significativas de lluvia.

La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, mientras que por la noche el termómetro descenderá a los 18 grados, manteniendo un ambiente templado y agradable en la zona metropolitana.

¿Cómo estará el clima durante el día?

Para este martes se espera un día más estable en comparación con jornadas anteriores, con cielo parcialmente despejado a mayormente soleado. La presencia de nubosidad será limitada, lo que permitirá mayor radiación solar durante la tarde.

Las condiciones secas dominarán, por lo que no se contemplan lluvias en el transcurso del día, favoreciendo actividades al aire libre.

¿Cómo se sentirá el ambiente por la noche?

Al caer la noche, la temperatura descenderá a los 18 grados centígrados, generando un ambiente fresco pero no frío. Estas condiciones serán ideales para actividades nocturnas sin cambios bruscos en el clima.