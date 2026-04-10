Anticipan lluvias dispersas y cielo nublado durante el viernes

Se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas entre 18 y 23 grados y probabilidad de lluvias ligeras que aumentará hacia la noche

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Se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas entre 18 y 23 grados y probabilidad de lluvias ligeras que aumentará hacia la noche.

Temperatura templada durante el día

La jornada iniciará con una temperatura de 18 grados centígrados, bajo condiciones de cielo mayormente nublado, lo que marcará el comportamiento del clima a lo largo del día.

Durante el transcurso de la jornada, el termómetro alcanzará una máxima de 23 grados, manteniendo un ambiente templado y sin variaciones extremas.

Hacia la noche, se espera un ligero descenso en la temperatura, con valores cercanos a los 19 grados centígrados.

Aumenta probabilidad de lluvias hacia la noche

En cuanto a las condiciones de precipitación, se prevé una probabilidad de lluvia del 20 por ciento durante el día, la cual incrementará hasta un 30 por ciento en horas nocturnas.

Estas lluvias podrían presentarse de manera dispersa y aislada, con la posibilidad de algunos chubascos ligeros en distintos puntos de la región.

Recomiendan tomar precauciones

Ante este panorama, se recomienda a la población considerar las condiciones de nubosidad y posibles lluvias al momento de planificar actividades al aire libre, especialmente durante la noche.