Amenazan tormenta Simón y huracán Isaías con fuertes lluvias

La presencia de ambos fenómenos se produce en medio de una intensa actividad ciclónica en México, que también mantiene bajo vigilancia a Rachel

La tormenta tropical Simón, en el Pacífico mexicano, y el huracán Isaías, de categoría 1 en el Atlántico, amenazan este jueves con lluvias torrenciales e intensas, fuertes vientos y oleaje elevado a varios estados del sur, oeste y sureste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Simón se localizaba a las 06:00 hora local a unos 310 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, en Colima, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 11 kilómetros por hora.

Su circulación provocará lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en la costa y el sur de Guerrero, intensas en el noroeste, centro y costa de Oaxaca y muy fuertes en el litoral de Michoacán.

Además, se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Michoacán, así como oleaje de tres a cuatro metros en Colima, Michoacán y Guerrero y de dos a tres metros en Oaxaca.

Por otra parte, Isaías, que se intensificó la noche del miércoles a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se encontraba a unos 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso, en Yucatán, y a 425 kilómetros al norte de Campeche.

Registraba vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de 160 kilómetros por hora y avanzaba hacia el este-noreste a 15 kilómetros por hora.

El huracán provocará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en zonas de Chiapas, Campeche y Yucatán, además de precipitaciones muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

También se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Yucatán y Quintana Roo, con oleaje de dos a tres metros en Campeche y Yucatán.

Tres ciclones en vigilancia

La presencia de ambos fenómenos se produce en medio de una intensa actividad ciclónica en México, que también mantiene bajo vigilancia a Rachel, un huracán de categoría 1 situado en el Pacífico, a más de 1,000 kilómetros de Cabo San Lucas, según el informe difundido la noche del miércoles.

Simón se formó ese mismo día y los pronósticos apuntaban a que podría convertirse en huracán a partir del viernes.

La actividad ocurre además después del paso de Polo, que alcanzó la categoría 5 antes de tocar tierra en Baja California Sur y Sonora a finales de septiembre.

El SMN advirtió de que las precipitaciones asociadas a Simón e Isaías podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidió a la población atender las recomendaciones de Protección Civil.