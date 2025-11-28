Amenaza de lluvias seguirá latente este viernes

Por: Masha Kayl 28 Noviembre 2025, 04:00 Compartir

Los efectos del más reciente frente frío que impacta la región siguen presentes, por ello, para este viernes 28 de noviembre se mantiene la amenaza de lluvias

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Los efectos del más reciente frente frío que impacta la región siguen presentes, por ello, para este viernes 28 de noviembre se mantiene la amenaza de lluvias y seguirá el clima fresco. Por la mañana se registra una temperatura de 15 grados, que está acompañado de un cielo mayormente nublado y con vientos frescos que reducen la sensación térmica. Ya en la tarde, la temperatura será de 21 grados, con las mismas condiciones, cielo nuboso y presencia d ehumedad que podría traducirse en precipitaciones, aunque con menos probabilidad. Finalmente, por la noche se mantendrá el ambiente fresco, aunque ya sin pronóstico de lluvia, por lo que es ideal para reunirse con los amigos o la familia.