Amenaza de lluvia estará latente para el México contra Inglaterra

La posibilidad de tormenta eléctrica será considerablemente alta a la hora del partido, por lo que se exhorta a tomar precauciones

El viernes se creó un gran revuelo por el posible cambio de horario para el partido de México ante Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, debido a una amenaza de tormenta eléctrica.

Al final, el cambio no se realizó, pero la posibilidad de precipitaciones se mantuvo latente, por lo que habrá que tomar precauciones si asistirás a este histórico encuentro o si te reunirás con amigos o familia para verlo.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la temperatura máxima para este domingo será de 25°, mientras que para la hora del partido se esperan 22 grados, con cielo mayormente nublado.

Además, la posibilidad de precipitaciones es de 89% y el punto más alto de este es justo a las 18:00, hora exacta en la que arrancará el compromiso. También, la probabilidad de tormenta eléctrica es de 35%, razón por la que se planteó el posible cambio de horario.

¿Cómo estará el clima hoy en Monterrey?

Si vives en la zona metropolitana y te vas a reunir con alguien para ver el juego, ya sea en alguna de las múltiples pantallas que hay por toda la ciudad o en casa, puedes despreocuparte por el clima.

El único punto a tener en cuenta es que se espera que la temperatura máxima sea de 34°, por lo que si estarás a la intemperie, se recomienda que utilices protector solar y te mantengas hidratado.