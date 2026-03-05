Ambiente templado y cielo parcialmente nublado en Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente templado en donde se espera una máxima de 30 grados por la tarde y de 24 grados por la noche

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes; y con posible caída de granizo en Coahuila y Nuevo León; cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en Chihuahua.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, muy frío en zonas serranas de Zacatecas y gélido en Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región.

Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles torbellinos en Coahuila y Nuevo León; viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y Durango, y rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región.

Pronóstico meteorológico general

Este día, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluidas la península de Yucatán y el Valle de México, así como el occidente, sur y oriente del territorio nacional, además de lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Por otra parte, una línea seca en el norte de México y una circulación anticiclónica en el golfo de México, propiciarán viento de componente sur con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A su vez, durante la noche y primeras horas del jueves, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio mexicano, interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar generando descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en dicha región.

Finalmente, continuará la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).