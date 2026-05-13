Ambiente templado con nubosidad variable este martes en Monterrey

Para la Mesa del Norte se espera durante el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Por la mañana, ambiente fresco, siendo templado a cálido en Nuevo León (norte y este) y San Luis Potosí (este), y frío en sierras de la región, llegando a ser muy frío en zonas serranas de Durango.
Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, siendo muy caluroso y con prevalencia de la onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste).
Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila y Durango; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.