Ambiente templado con nubosidad variable este martes en Monterrey

Por: Carolina Sifuentes 12 Mayo 2026, 14:25 Compartir

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 29 grados por la tarde, mientras que para el cierre de la jornada se pronostican 24 grados

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Para la Mesa del Norte se espera durante el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Por la mañana, ambiente fresco, siendo templado a cálido en Nuevo León (norte y este) y San Luis Potosí (este), y frío en sierras de la región, llegando a ser muy frío en zonas serranas de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, siendo muy caluroso y con prevalencia de la onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste). Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila y Durango; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.