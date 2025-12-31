Ambiente seco y frío ligero en la zona metropolitana de Monterrey

Clima en Monterrey para este martes con temperatura máxima de 15 grados por la tarde, mientras que para cerrar la jornada se esperan 11 grados

En la Mesa del Norte se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas en San Luis Potosí; sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas y ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Durante la tarde, ambiente fresco a templado, y cálido en Durango (oeste).

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, así como rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Pronóstico meteorológico general

En el transcurso de este día, el frente frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán y mantendrá interacción con una vaguada en altura, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además de lluvias puntuales intensas en el oriente y sureste del país; con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, continuará propiciando evento de “Norte” intenso en las costas de Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como fuerte a muy fuerte en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

A su vez, se mantendrá el ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional; adicionalmente la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote (durante la mañana).

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, en combinación con un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, originarán fuertes rachas de viento, lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste de la República Mexicana.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias aisladas en el occidente, centro y sur del territorio mexicano.