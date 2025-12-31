Ambiente seco y frío ligero en la zona metropolitana de Monterrey

En la Mesa del Norte se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas en San Luis Potosí; sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas y ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Durante la tarde, ambiente fresco a templado, y cálido en Durango (oeste).
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, así como rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.
Pronóstico meteorológico general
En el transcurso de este día, el frente frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán y mantendrá interacción con una vaguada en altura, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además de lluvias puntuales intensas en el oriente y sureste del país; con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco.
Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, continuará propiciando evento de “Norte” intenso en las costas de Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como fuerte a muy fuerte en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.
A su vez, se mantendrá el ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional; adicionalmente la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote (durante la mañana).
Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, en combinación con un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, originarán fuertes rachas de viento, lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste de la República Mexicana.
Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias aisladas en el occidente, centro y sur del territorio mexicano.