Ambiente seco y escasa nubosidad en Monterrey

Por: Arlett Fernández

10 Noviembre 2025, 14:11

Clima en Monterrey con ambiente de fresco a templado para este lunes, donde la temperatura máxima será de 20 grados por la tarde y de 15 grados por la noche

Para la Mesa del Norte se presentará en el transcurso del día, cielo nublado con chubascos en San Luis Potosí (este). Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente muy frío a frío, así como gélido con posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí. Bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.

Durante la tarde, ambiente fresco a templado. 

Viento del este y noreste de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes; y rachas de 35 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango.

