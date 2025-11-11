Ambiente seco y escasa nubosidad en Monterrey

Para la Mesa del Norte se presentará en el transcurso del día, cielo nublado con chubascos en San Luis Potosí (este). Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente muy frío a frío, así como gélido con posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí. Bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.
Durante la tarde, ambiente fresco a templado.
Viento del este y noreste de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes; y rachas de 35 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango.