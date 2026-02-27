Ambiente muy caluroso durante la jornada en Monterrey

En la Mesa del Norte se presentará cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región.
Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.
Viento del norte y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Pronóstico meteorológico general
Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en dichas regiones; así como ambiente cálido a caluroso en el resto del territorio nacional; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.
A partir de este día inicia una onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).
Por otra parte, una línea seca en interacción con la aproximación de un frente frío, ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste de la República Mexicana.
Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.