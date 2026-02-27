Ambiente muy caluroso durante la jornada en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 37 grados por la tarde. mientras que por la noche se espera una temperatura mínima de 28 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte se presentará cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento del norte y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en dichas regiones; así como ambiente cálido a caluroso en el resto del territorio nacional; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

A partir de este día inicia una onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).

Por otra parte, una línea seca en interacción con la aproximación de un frente frío, ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste de la República Mexicana.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.