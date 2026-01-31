Ambiente frío por la mañana para este fin de semana en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura mínima de 4 grados y máxima de 15 grados en promedio para este fin de semana en Monterrey

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Chihuahua y Coahuila.

Ambiente frío a muy frío durante el día en la región, así como gélido con posible caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Viento del este y noreste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y con posibles tolvaneras en Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí; y rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, el frente frío número 32 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, además una vaguada en altura que recorrerá la frontera norte y noreste de México y el aporte de humedad de las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, noreste y oriente del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca).

La masa de aire ártica que impulsará a este sistema, originará un descenso de las temperaturas en esas regiones, así como evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose desde la tarde hacia el istmo y golfo de Tehuantepec y por la noche o primeras horas del sábado hacia Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con oleaje elevado en zonas costeras.

Asimismo, se prevén condiciones para la caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, condición que se extenderá durante la madrugada del sábado, en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.