El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del frente número 8, en el sureste del país y la aproximación de una vaguada polar al noroeste de México

Durante este miércoles, el frente número 8 se desplazará sobre el golfo de México y la península de Yucatán, originando lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Campeche, fuertes en Puebla y chubascos en el oriente y sur del territorio nacional, además de zonas de la península de Yucatán.

La masa de aire ártico que impulsa al frente, mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y rachas de viento de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, una vaguada polar asociada con la corriente en chorro polar se aproximará al noroeste de México, generando rachas de viento de 40 a 60 km/h y marcado descenso de temperatura en dicha región.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro y sur del país.