Ambiente frío con poca nubosidad en Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente frío para este martes en donde la temperatura máxima será de 15 grados por la tarde y de 10 grados por la noche

Este día, el frente número 27, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Por otra parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará gradualmente sus características térmicas, propiciando un ascenso de las temperaturas vespertinas, sin embargo, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Además de viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y de 50 a 70 km/h en Veracruz, durante la mañana.

Se prevé que el frente se disipe en el oriente del golfo de México durante la madrugada del miércoles.

A su vez, la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, así como lluvia engelante en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas; al final del día, se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur del país.