Ambiente caluroso y seco para la metrópoli regia

Clima en Monterrey con máxima de 33 grados por la tarde de este miércoles. mientras que en la noche se pronostican 24 grados

En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado con lluvias aisladas en San Luis Potosí; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco a templado, y muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente muy caluroso en la región.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, y rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 40 será reforzado por una masa de aire polar y se desplazará sobre el norte y noreste de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h en dichas regiones, además de lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Por otra parte, canales de baja presión en el centro y sureste del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

Continuará circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá temperaturas calurosas y onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

A partir de la madrugada del jueves, se pronostica evento de “Norte” muy fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, efectos que se extenderán en el transcurso de ese día a lo largo del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, además de la península de Yucatán.