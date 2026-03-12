Ambiente caluroso y seco para la metrópoli regia

En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado con lluvias aisladas en San Luis Potosí; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente fresco a templado, y muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente muy caluroso en la región.
Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, y rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango Zacatecas y Aguascalientes.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, el frente frío número 40 será reforzado por una masa de aire polar y se desplazará sobre el norte y noreste de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h en dichas regiones, además de lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.
Por otra parte, canales de baja presión en el centro y sureste del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.
Continuará circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá temperaturas calurosas y onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).
A partir de la madrugada del jueves, se pronostica evento de “Norte” muy fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, efectos que se extenderán en el transcurso de ese día a lo largo del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, además de la península de Yucatán.