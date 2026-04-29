Ambiente caluroso y bochornoso seguirá dominando en Monterrey

Por: Masha Kayl 28 Abril 2026, 20:34 Compartir

De acuerdo con los reportes meteorológicos, se espera una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima se situará en los 26 grados

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Las condiciones climatológicas para la capital de Nuevo León mantienen un panorama caluroso y húmedo para esta jornada. Al momento, el termómetro marca los 24 grados centígrados, sin embargo, se prevé que la temperatura ascienda significativamente durante la tarde. De acuerdo con los reportes meteorológicos, se espera una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima se situará en los 26 grados. El cielo permanecerá medio nublado durante gran parte del día, lo que, sumado a la humedad en la región, generará un ambiente marcadamente bochornoso para los habitantes de la zona metropolitana. Se recomienda a la población mantenerse bien hidratada y tomar precauciones ante las altas temperaturas que se registrarán en las próximas horas.