Ambiente caluroso prevalecerá antes del frente frío

Se recomienda a la población hidratarse adecuadamente y tomar precauciones ante el cambio brusco de temperatura que se avecina

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La zona metropolitana de Monterrey experimentará una jornada de contrastes térmicos este viernes 27 de marzo, pasando de una mañana agradable a una tarde marcadamente calurosa, de acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes.

Al inicio de esta jornada, el termómetro registró una temperatura de 17°C, brindando un ambiente fresco para quienes realizan actividades en las primeras horas del día. Sin embargo, se prevé un ascenso constante en la temperatura conforme avance la tarde, alcanzando una máxima de 33°C.

Durante gran parte del día se mantendrá un cielo parcialmente nublado, lo que ofrecerá periodos de sombra, aunque no se espera que esto mitigue significativamente la sensación de calor en las horas pico. Por la noche, el ambiente permanecerá cálido, con una temperatura mínima que se situará en los 25°C, manteniendo una noche templada para la región.

Se recomienda a la población hidratarse adecuadamente y tomar precauciones ante el cambio brusco de temperatura, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.