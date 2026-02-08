Ambiente cálido y seco este sábado 7 de febrero en Monterrey

El clima estable favorecerá las actividades al aire libre, aunque recomiendan mantener hidratación constante y protegerse de la exposición prolongada al sol

El clima en Nuevo León se mantendrá con condiciones estables durante el resto del sábado, con ambiente soleado hacia el mediodía, temperaturas cálidas por la tarde y cielo despejado durante la noche. Protección Civil estatal informó que también se espera que la calidad del aire registre niveles favorables conforme avance el día.

Durante el mediodía se prevé un incremento gradual en la temperatura con cielo mayormente soleado y ambiente seco en gran parte del estado. Estas condiciones forman parte del patrón meteorológico que ha predominado durante la jornada.

Autoridades señalaron que el clima estable favorecerá la realización de actividades al aire libre, aunque recomiendan mantener hidratación constante y protegerse de la exposición prolongada al sol.

Pronostican tarde cálida en la entidad

Para la tarde se espera que el termómetro alcance valores cercanos a los 26 grados, con cielo despejado y ambiente seco en el área metropolitana y municipios cercanos.

Las autoridades indicaron que no se pronostican lluvias ni fenómenos meteorológicos relevantes, por lo que las condiciones climáticas permanecerán favorables durante este periodo del día.

Descenderá temperatura durante la noche

Durante la noche, el pronóstico indica que el cielo permanecerá despejado y seco, con una temperatura estimada cercana a los 12 grados. El descenso térmico será gradual, generando ambiente fresco en distintos sectores del estado.

Protección Civil recomendó a la población considerar cambios de temperatura al realizar actividades nocturnas, especialmente en zonas abiertas o con presencia de viento.

Calidad del aire mejorará hacia la noche

De acuerdo con el reporte de la red de monitoreo ambiental estatal, la calidad del aire se mantiene en nivel aceptable durante la mañana y tarde, mientras que se prevé que alcance nivel bueno durante la noche.

El nivel aceptable representa un riesgo moderado para grupos sensibles, como personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, por lo que se recomienda limitar actividades físicas intensas en exteriores cuando se presenten estos niveles.