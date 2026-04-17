Ambiente cálido y cielo nublado en Monterrey este viernes

Aunque las probabilidades de lluvia se mantienen, se espera que las precipitaciones sean más relevantes hacia el fin de semana

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El clima en Monterrey para este viernes 17 de abril de 2026 estará marcado por temperaturas cálidas y condiciones de nubosidad a lo largo del día, con posibilidad de lluvias en la región durante el fin de semana.

La jornada iniciará con una temperatura cercana a los 20 grados centígrados durante las primeras horas de la mañana.

Con el paso del día, el termómetro alcanzará una máxima de 32 grados, generando un ambiente caluroso, mientras que por la noche se espera un descenso hasta los 25 grados centígrados.

Predominará la nubosidad en la ciudad

Durante gran parte del viernes se prevé cielo mayormente nublado, lo que podría generar condiciones variables en la sensación térmica a lo largo del día.

Aunque las probabilidades de lluvia se mantienen, se espera que las precipitaciones sean más relevantes hacia el fin de semana.

Lluvias aumentarían durante sábado y domingo

El pronóstico indica que las condiciones de lluvia podrían intensificarse durante el sábado y domingo, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles chubascos.