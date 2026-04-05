Ambiente cálido y brumoso durante este jueves en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 34 grados durante la tarde, mientras que por la noche se pronostican 27 grados

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Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos, acompañados con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, así como lluvias aisladas en Durango y Aguascalientes; sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco a frío, y muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso en Nuevo León (este).

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León; de dirección variable y de la misma intensidad en Chihuahua y rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se desplazará gradualmente sobre la península de Yucatán y el mar Caribe, en interacción con la corriente en chorro subtropical, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en dicha península, además del sureste de México.

A su vez, por la tarde se establecerá una línea seca en el norte del país en interacción con la entrada de humedad del golfo de México, propiciarán rachas de viento de hasta 60 km/h y chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos en zonas del norte, centro y occidente del territorio nacional.

Finalmente, continuará la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro, este y sureste).