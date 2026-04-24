Ambiente brumoso y templado para este jueves en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados por la tarde, mientras que para el cierre de la jornada se esperan 26 grados

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En la Mesa del Norte se espera para el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo además de generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Intervalos de chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco, frío en sierras Zacatecas y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy calurosos en la región, con prevalencia de la onda de calor en Durango (noroeste) y dando inicio a partir de este día en San Luis Potosí (centro y sur).

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango; rachas de 40 a 60 km/h en Aguascalientes y Zacatecas; rachas de 30 a 50 km/h en zonas de San Luis Potosí y de componente sur de la misma intensidad en Coahuila y Nuevo León.

Pronóstico meteorológico general

Para este día, el frente frío número 46 se extenderá sobre el noroeste de México; mientras que, una línea seca se establecerá en Coahuila, ambos sistemas interaccionarán con la corriente en chorro subtropical, generando rachas fuertes de viento en el noroeste y norte del país, así como lluvias fuertes en Coahuila y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, ambas precipitaciones con posible caída de granizo.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en estados de la Mesa Central, occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos y Oaxaca (sur) y dando inicio a partir de este día en Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro) y Chiapas (noroeste).