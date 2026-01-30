Ambiente brumoso y agradable este jueves en Monterrey

Tras el frío por la mañana, el aumento en el termómetro permitió una mejoría en las condiciones con máxima de 22 grados por la tarde y de 13 grados en la noche

Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado durante el día, sin lluvia en la región.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío, así como gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente, centro y sur de México, ocasionará ambiente estable y sin lluvia en dichas regiones; sin embargo, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y el mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

Durante la tarde-norte, un nuevo frente frío (número 32) y su masa de aire polar ingresarán sobre la frontera norte de México, en interacción con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.