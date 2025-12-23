Ambiente brumoso en la zona metropolitana de Monterrey

Clima en Monterrey brumoso y agradable para este jueves, en donde la temperatura máxima será de 27 grados, mientras por la noche se esperan 19 grados

En la Mesa del Norte se espera cielo despejado en el transcurso del día, y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con temperaturas menores a -5 °C y heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido; cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en San Luis Potosí (Huasteca), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; lluvias aisladas en zonas de Nuevo León; y sin lluvias en el resto de la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, y con rachas de hasta 35 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.