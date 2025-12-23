Ambiente brumoso en la zona metropolitana de Monterrey

En la Mesa del Norte se espera cielo despejado en el transcurso del día, y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.
Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con temperaturas menores a -5 °C y heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Durante la tarde, ambiente templado a cálido; cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en San Luis Potosí (Huasteca), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; lluvias aisladas en zonas de Nuevo León; y sin lluvias en el resto de la región.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, y con rachas de hasta 35 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.