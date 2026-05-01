Ambiente brumoso con máxima de 31 grados durante este jueves

Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua (norte) y Coahuila (norte), las cuales podrían generar encharcamientos y deslaves; e intervalos de chubascos en Nuevo León; asimismo, se prevé cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente fresco, siendo frío en sierras de la región, muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y templado a cálido en el norte y este de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí.
Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Aguascalientes, Zacatecas (sur) y Durango (oeste), finalizando para este día en Nuevo León y San Luis Potosí.
Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, siendo de igual intensidad con tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes, siendo de componente sur y de igual intensidad en zonas de Nuevo León.