Ambiente brumoso con máxima de 31 grados durante este jueves

Clima en Monterrey con ambiente cálido para este jueves en donde la temperatura máxima será de 31 grados con cielo parcialmente despejado

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Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua (norte) y Coahuila (norte), las cuales podrían generar encharcamientos y deslaves; e intervalos de chubascos en Nuevo León; asimismo, se prevé cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente fresco, siendo frío en sierras de la región, muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y templado a cálido en el norte y este de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí.

Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Aguascalientes, Zacatecas (sur) y Durango (oeste), finalizando para este día en Nuevo León y San Luis Potosí.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, siendo de igual intensidad con tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes, siendo de componente sur y de igual intensidad en zonas de Nuevo León.