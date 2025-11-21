Ambiente bochornoso durante la jornada en Monterrey

Por: Arlett Fernández 20 Noviembre 2025, 14:12 Compartir

Clima en Monterrey con ambiente bochornoso y cálido para este jueves en donde la máxima será de 29 grados por la tarde y de 24 grados por la noche

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Coahuila (norte) y Nuevo León (norte); acompañadas con descargas eléctricas, mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos con posibles descargas eléctricas en Chihuahua y Durango; lluvias aisladas en Zacatecas y San Luis Potosí; y cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Aguascalientes. Bancos de niebla. Existen condiciones para la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí; así como ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del oeste de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango; viento del este y sureste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí.