Ambiente agradable en este arranque de semana

Clima en Monterrey para este lunes con temperatura máxima de 21 grados, mientras que para el cierre de la jornada se esperan 15 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado durante el día, y sin lluvia en la región.

Ambiente muy frío durante la mañana en la región, y gélido con heladas en zonas altas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente fresco.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y de la misma intensidad, pero de componente sur en Coahuila y Nuevo León; rachas de hasta 35 km/h en Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Este día, la masa de aire ártico que generó al frente número 32, modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas en gran parte de la República Mexicana; sin embargo, durante la mañana y noche el ambiente se mantendrá frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

También prevalecerá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo.

Un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del golfo de México, originando lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente y sureste del territorio mexicano.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.