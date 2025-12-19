Ambiente agradable con presencia de bruma en Monterrey

En la Mesa del Norte se presentará por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente de frío a fresco en la región y gélido en zonas de Chihuahua y Durango. Bancos de niebla en Nuevo León y San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente de fresco a templado y cielo medio nublado y sin lluvia.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León, así como rachas de hasta 30 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Pronóstico meteorológico general
Este día, una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión en el interior del territorio nacional, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.
Asimismo, se prevé ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas.
Durante la tarde, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del territorio nacional, interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro polar, generando vientos fuertes con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.