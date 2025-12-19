Ambiente agradable con presencia de bruma en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados en promedio para esta tarde de jueves, mientras que por la noche se pronostican 17 grados

En la Mesa del Norte se presentará por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente de frío a fresco en la región y gélido en zonas de Chihuahua y Durango. Bancos de niebla en Nuevo León y San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente de fresco a templado y cielo medio nublado y sin lluvia.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León, así como rachas de hasta 30 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión en el interior del territorio nacional, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Asimismo, se prevé ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas.

Durante la tarde, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del territorio nacional, interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro polar, generando vientos fuertes con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.