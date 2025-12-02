Amanece con frío y cielo nublado este martes

La jornada inicia con temperaturas bajas, ambiente fresco y posibilidad de lluvias aisladas. Te contamos qué esperar durante el día y cómo prepararte.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Este martes comenzó con una temperatura de 9 grados centígrados, marcando un ambiente frío desde las primeras horas de la mañana. Se prevé que, conforme avance el día, la temperatura alcance una máxima aproximada de 15 grados, manteniéndose en un rango fresco durante la mayor parte de la jornada.

El cielo se presenta mayormente nublado, lo que dará una sensación térmica más baja y un entorno ligeramente gris, ideal para actividades en espacios cerrados o con protección contra el viento. Además, existe una probabilidad de lluvia del 15 al 20%, lo que indica la presencia de lluvias dispersas y aisladas en distintos puntos de la ciudad.

Durante la noche, entre las 9 y 10, la temperatura volverá a descender hasta aproximadamente 12 grados, por lo que se recomienda portar una prenda abrigadora si se planean actividades al aire libre.

Recomendaciones para disfrutar el clima de este martes 2 de noviembre

Utilizar ropa cómoda pero abrigadora, cargar un paraguas por precaución, manejar con cuidado en caso de pavimento mojado y mantenerse bien hidratado, aunque no se sienta calor.

Este clima, aunque fresco y nublado, ofrece un ambiente tranquilo para comenzar la semana con calma.