Altas temperaturas en Monterrey previo a llegada de frente frío

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en zonas de Durango. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes.
Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente fresco en la región, siendo frío sobre sierras, muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y templado a cálido con bancos de niebla en el este de Coahuila y norte de Nuevo León.
Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (sur), Nuevo León (sur), Durango (este y oeste), Zacatecas (norte y noreste), Aguascalientes y San Luis Potosí.
Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Nuevo León, Durango y San Luis Potosí, acompañados de tolvaneras en zonas de Chihuahua y Zacatecas, y con posibles torbellinos en zonas de Coahuila; así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Aguascalientes.