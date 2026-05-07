Altas temperaturas en Monterrey previo a llegada de frente frío

Clima en Monterrey muy caluroso para este miércoles en donde la temperatura máxima será de 39 grados con cielo mayormente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en zonas de Durango. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes.

Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente fresco en la región, siendo frío sobre sierras, muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y templado a cálido con bancos de niebla en el este de Coahuila y norte de Nuevo León.

Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (sur), Nuevo León (sur), Durango (este y oeste), Zacatecas (norte y noreste), Aguascalientes y San Luis Potosí.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Nuevo León, Durango y San Luis Potosí, acompañados de tolvaneras en zonas de Chihuahua y Zacatecas, y con posibles torbellinos en zonas de Coahuila; así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Aguascalientes.