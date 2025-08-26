Alta probabilidad de lluvias este domingo en Monterrey

Protección Civil informó sobre las condiciones meteorológicas previstas, destacando la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la jornada

Protección Civil de Nuevo León informó este domingo sobre las condiciones meteorológicas previstas para el estado, destacando la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la jornada.

Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado con una temperatura aproximada de 23 grados Celsius.

Para la tarde, se pronostica un incremento en la nubosidad, acompañado de chubascos y tormentas ocasionales, con una temperatura máxima de 30 grados.

Por la noche, las condiciones persistirán con cielo mayormente nublado, así como lluvias y tormentas, con una temperatura que descenderá a 24 grados.

En cuanto a la calidad del aire, las autoridades reportan que se mantiene en niveles buenos, por lo que no representa un riesgo para la población.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante las posibles lluvias, especialmente en zonas propensas a encharcamientos o inundaciones, y mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.