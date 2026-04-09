Alta posibilidad de lluvia será la constante este jueves

Por: Masha Kayl 08 Abril 2026, 21:29 Compartir

A pesar de que la mañana se mantiene fresca, el termómetro no mostrará un ascenso significativo, pero la amenaza de lluvia será latente

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Los regiomontanos han despertado este miércoles con un cambio notable en las condiciones climáticas. Tras un inicio de semana variado, la humedad y el descenso en el termómetro se han apoderado de la zona metropolitana, obligando a los ciudadanos a sacar el paraguas y una chamarra ligera. Condiciones Actuales A esta hora, la capital de Nuevo León registra una temperatura de 16°C. El panorama es dominado por un cielo mayormente nublado, con una densa capa de nubosidad que cubre gran parte del cerro de la Silla y las zonas serranas, lo que ha reducido ligeramente la visibilidad en las principales avenidas. Pronóstico para las próximas horas A pesar de que la mañana se mantiene fresca, el termómetro no mostrará un ascenso significativo. Se espera una máxima de solo 21°C, mientras que la mínima se ubicará en los 18°C durante las últimas horas del día. El dato más relevante para esta jornada es la alta probabilidad de precipitación: Probabilidad de lluvia: 85% a partir de la tarde.

Intensidad: Se esperan desde lloviznas persistentes hasta chubascos moderados.

Viento: Rachas frescas provenientes del noreste.