Alta posibilidad de lluvia será la constante este jueves

Los regiomontanos han despertado este miércoles con un cambio notable en las condiciones climáticas. Tras un inicio de semana variado, la humedad y el descenso en el termómetro se han apoderado de la zona metropolitana, obligando a los ciudadanos a sacar el paraguas y una chamarra ligera.
Condiciones Actuales
A esta hora, la capital de Nuevo León registra una temperatura de 16°C. El panorama es dominado por un cielo mayormente nublado, con una densa capa de nubosidad que cubre gran parte del cerro de la Silla y las zonas serranas, lo que ha reducido ligeramente la visibilidad en las principales avenidas.
Pronóstico para las próximas horas
A pesar de que la mañana se mantiene fresca, el termómetro no mostrará un ascenso significativo. Se espera una máxima de solo 21°C, mientras que la mínima se ubicará en los 18°C durante las últimas horas del día.
El dato más relevante para esta jornada es la alta probabilidad de precipitación:
Probabilidad de lluvia: 85% a partir de la tarde.
Intensidad: Se esperan desde lloviznas persistentes hasta chubascos moderados.
Viento: Rachas frescas provenientes del noreste.