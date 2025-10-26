Alertan por posibles torbellinos en NL, Coahuila y Tamaulipas

Los vientos generados por el frente frío podrían alcanzar hasta los 70 km/h, por lo que las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada

El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la alta probabilidad en la formación de torbellinos y pequeños tornados al norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ante la llegada del frente frío número 10.

De acuerdo con una publicación emitida por la Comisión Nacional del Agua, se espera que las rachas de viento se originen desde los 20 km/h y alcancen hasta los 70 km/h durante este fin de semana en las zonas del este de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, también se pronosticaron chubascos dispersos, así como bancos de niebla, lo que podría reducir la visibilidad en tramos carreteros.

Autoridades recomiendan a la ciudadanía a extremar precauciones ante la probabilidad de posibles torbellinos o pequeños tornados en la zona. Instaron que se mantengan informados a través de Protección Civil, así como del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua.