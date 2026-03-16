Alertan por fuertes vientos y tolvaneras en el norte, hoy domingo

Rachas de hasta 90 km/h afectarán a Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas por el avance del frente frío 41 y una masa de aire ártico

Autoridades meteorológicas alertaron que durante la noche de este domingo se registrarán vientos de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 km/h, además de posibles tolvaneras en zonas de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones son provocadas por el avance del frente frío número 41 y su masa de aire ártico, que ingresarán al norte y noreste del país y se combinarán con una línea seca, una vaguada polar y la corriente en chorro polar.

Riesgo por vientos fuertes

Las autoridades advirtieron que los fuertes vientos podrían provocar la caída de árboles, anuncios publicitarios y objetos sueltos, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Comisión Nacional del Agua, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

En otras entidades del país se esperan rachas de 40 a 60 km/h, principalmente en estados del norte, occidente y sureste.

Oleaje elevado en el Pacífico

El pronóstico también contempla oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en la costa occidental de la Península de Baja California, así como en Sinaloa y Nayarit, el oleaje podría alcanzar entre 1 y 2 metros.

Además, a partir de la madrugada del lunes se prevé un evento de Norte intenso en el litoral de Tamaulipas.

Lluvias en el sureste

El SMN también pronosticó chubascos de 5 a 25 milímetros en zonas de Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en estados del centro del país.

Estas precipitaciones serán ocasionadas por un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de México, combinado con el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

A pesar de los vientos, el pronóstico indica que persistirán temperaturas extremas, con máximas de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron mantenerse bien hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.