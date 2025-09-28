Alertan ante posible presencia de lluvia sobre zona citrícola

Protección Civil Nuevo León informó que la posible presencia de lluvia ligera o moderada en la zona montañosa, sur y citrícola del Estado.
Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica a partir de las 17:00 horas, para mantenerse durante el resto de la noche.
Los municipios que podrían presentar lluvia son:
- Dr. Arroyo
- Aramberri
- Galeana
- Linares
- Montemorelos
- General Terán
- Allende
- Santiago
Esta pronóstico se basa en los resultados brindados por los radares monitoreados por Protección Civil del Estado, así como de CONAGUA y el Sistema Meteorológico Nacional.
Además, las autoridades instan a la población a mantenerse informadas ante posibles cambios en las condiciones climatológicas a lo largo de la jornada.