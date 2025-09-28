Alertan ante posible presencia de lluvia sobre zona citrícola

Autoridades informaron que al menos ocho municipios de la zona sur de Nuevo León cuentan con posibilidades de sufrir precipitaciones durante la tarde

Protección Civil Nuevo León informó que la posible presencia de lluvia ligera o moderada en la zona montañosa, sur y citrícola del Estado.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica a partir de las 17:00 horas, para mantenerse durante el resto de la noche.

Los municipios que podrían presentar lluvia son:

Dr. Arroyo

Aramberri

Galeana

Linares

Montemorelos

General Terán

Allende

Santiago

Esta pronóstico se basa en los resultados brindados por los radares monitoreados por Protección Civil del Estado, así como de CONAGUA y el Sistema Meteorológico Nacional.

Además, las autoridades instan a la población a mantenerse informadas ante posibles cambios en las condiciones climatológicas a lo largo de la jornada.