Alemania rompe récord histórico con temperatura de 41.7 grados

El viernes ya se había roto por primera vez desde 2019 el máximo histórico de calor en el país, cuando Saarbrücken, en el oeste alemán, alcanzó 41.3 grados

Alemania volvió a romper su récord histórico de temperatura este domingo, al registrar 41.7 grados en Coschen, en el estado oriental de Brandeburgo, en medio de una ola de calor que ha elevado las alertas por riesgos sanitarios, incendios forestales y afectaciones a la infraestructura.

La nueva marca supera los 41.5 grados registrados apenas un día antes en Drewitz, también en el este del país, y confirma una secuencia inédita de récords consecutivos durante uno de los episodios de calor más intensos en la historia reciente alemana.

Alemania rompe récord de temperatura por tercer día consecutivo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Alemán, la medición de 41.7 grados se registró en Coschen, pedanía de la localidad de Neissemünde, en Brandeburgo, estado que rodea a Berlín y que ha sido una de las zonas más golpeadas por la ola de calor.

El nuevo valor supera el récord de 41.5 grados medido el sábado en Drewitz, pedanía del municipio de Möckern, también en el este de Alemania.

El viernes ya se había roto por primera vez desde 2019 el máximo histórico de calor en el país, cuando Saarbrücken, en el oeste alemán, alcanzó 41.3 grados.

Los registros de Saarbrücken, Drewitz y Coschen rebasaron la marca previa de 41.2 grados, alcanzada el 25 de julio de 2019 en Tönisvorst y Duisburgo, en el oeste de Alemania.

La rapidez con la que se han superado los máximos históricos ha encendido las alertas de las autoridades meteorológicas, que mantienen vigilancia sobre distintas regiones ante la posibilidad de nuevas temperaturas extremas.

También se registra récord de calor nocturno

La ola de calor no solo ha impuesto máximos durante el día. En el municipio de Kubschütz, también en el este de Alemania, se registró durante la noche del sábado al domingo una temperatura de 29.4 grados, el valor nocturno más alto documentado en la historia del país.

Este tipo de noches extremadamente cálidas preocupa especialmente a las autoridades sanitarias, ya que impide que el cuerpo se recupere del estrés térmico acumulado durante el día y eleva el riesgo para personas mayores, menores de edad y población vulnerable.

El episodio forma parte de una ola de calor más amplia que afecta a varios países europeos, donde también se han registrado temperaturas récord, incendios forestales, interrupciones en el transporte y mayores riesgos para la salud pública.

En Alemania, las autoridades han advertido sobre posibles afectaciones en carreteras, trenes y servicios urbanos, además de un incremento en el riesgo de incendios en zonas boscosas del este del país.

Con el nuevo récord de 41.7 grados, Alemania enfrenta una de sus jornadas más extremas desde que existen registros, en un contexto en el que los eventos de calor intenso son cada vez más frecuentes y severos en Europa.