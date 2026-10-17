Alcanza categoría 3 el huracán Trudy; prevén lluvias intensas

El huracán Trudy se intensificó hasta alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante la mañana de este viernes 16 de octubre, informó el SMN

El huracán Trudy se intensificó hasta alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante la mañana de este viernes 16 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora.

La circulación del ciclón incrementa la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en regiones del sur y sureste de México, además de provocar vientos fuertes y elevado oleaje en las costas del Pacífico.

¿Dónde se encuentra el huracán Trudy?

En su reporte de las 06:00 horas, el SMN ubicó el centro de Trudy a 385 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El huracán se desplaza hacia el noreste a una velocidad de nueve kilómetros por hora. Ante sus efectos, las autoridades meteorológicas mantienen zonas de vigilancia y prevención en distintos puntos del litoral del Pacífico mexicano.

Prevén lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca

Para las siguientes 24 horas se pronostican precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros en el centro, este, sur y sureste de Guerrero, así como en el norte, centro, oeste y sur de Oaxaca.

En tanto, el oeste, centro y sur de Michoacán podrían registrar lluvias muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros.

Estas condiciones forman parte de los efectos asociados a la circulación del huracán, que mantiene bajo vigilancia a las entidades del sur del país.

Vientos fuertes y oleaje de hasta cinco metros

El pronóstico también contempla condiciones adversas en las zonas costeras. En Guerrero se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora.

Para las costas de Michoacán y Oaxaca se prevén vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Respecto al oleaje, se estiman alturas de cuatro a cinco metros en las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que en Oaxaca podrían presentarse olas de tres a cuatro metros durante el mismo periodo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una zona de vigilancia por posibles efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, en Michoacán, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco.

Además, modificó la zona de prevención por vientos de tormenta tropical, que abarca desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.