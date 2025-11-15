Abundante sol y tiempo cálido para el fin de semana en Monterrey

Por: Arlett Fernández 14 Noviembre 2025, 14:32

Clima en Monterrey con tiempo estable para los próximos días en donde se espera una temperatura máxima de 30 grados por la tarde y de 18 grados por la noche

En la Mesa del Norte se espera durante la mañana, cielo despejado, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí, así como ambiente gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en San Luis Potosí (región Huasteca). Sin lluvia en el resto de la región. Viento de dirección variable de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León; rachas de 35 a 50 km/h en Chihuahua y Durango; y rachas de hasta 35 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.