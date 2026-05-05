¡A tomar agua! Mucho calor para hoy martes 5 de abril

Después de unos días frescos, el sol marcará su territorio y llegaremos a casi los 40 grados; consulta el pronóstico completo y recuerda usar protector solar.

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El clima en Nuevo León para este martes estará marcado por un ambiente cálido desde las primeras horas del día. La jornada arranca con una temperatura de 21 grados centígrados y presencia de nubosidad matutina, condiciones que irán cambiando conforme avance el día.

Aunque el amanecer se presenta con cielo parcialmente nublado, se espera que las nubes se disipen gradualmente, permitiendo el ingreso de radiación solar y un aumento sostenido en la temperatura.

¿Cómo evolucionará el clima durante el día?

Para la tarde, el cielo estará mayormente despejado, lo que favorecerá un ambiente caluroso en gran parte del estado. La temperatura máxima alcanzará los 34 grados centígrados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

Durante este periodo, el índice de radiación ultravioleta podría elevarse, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

¿Cómo será la noche en Nuevo León?

Hacia la noche, el termómetro descenderá ligeramente, ubicándose alrededor de los 27 grados centígrados. A pesar de la baja en la temperatura, el ambiente se mantendrá templado a cálido, sin probabilidades de lluvia.

Estas condiciones permitirán una noche estable, con cielo mayormente despejado y sin cambios significativos en el pronóstico.

¿Se esperan lluvias o viento?

Para este martes no se contemplan precipitaciones en la entidad. El viento será ligero y variable, sin rachas significativas que puedan generar afectaciones.

Esto favorece condiciones estables durante todo el día, tanto en zonas urbanas como rurales.