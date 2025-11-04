4 de noviembre inicia con mañana fresca pero tarde soleada

El día con arranque frío pero con ambiente estable y seco el resto del día; el sol dominará y no se prevén lluvias, ideal para actividades al aire libre.

La mañana de este martes arranca fresca en el área metropolitana, con ambiente ligeramente frío al amanecer y cielo estable, ideal para quienes inician actividades desde temprano. Conforme avancen las horas, las condiciones se tornarán más agradables, ya que se prevé un repunte significativo en el termómetro hacia la tarde, donde dominará un ambiente templado y soleado, propicio para realizar pendientes al aire libre sin interrupciones por lluvia. Por la noche, el clima volverá a refrescarse, aunque sin registrar precipitaciones, manteniendo un escenario estable para transitar, cenar fuera o cerrar la jornada sin sobresaltos meteorológicos.